Für den guten Zweck: Stallone-Gemälde bringt 410.000 Dollar ein

Die Stiftung für AIDS–Forschung, kurz amfAR, hat die sündigste Stadt der USA in eine Wohltätigkeitshochburg verwandelt. In Las Vegas fand zum ersten Mal eine Gala der gemeinnützigen Organisation statt. Auch zahlreiche Promis gaben sich die Ehre, allen voran Sylvester Stallone (78) und seine Frau Jennifer (56). Gemeinsam durfte sie sich über eine Ehrung bei der Veranstaltung freuen – das Ehepaar erhielt für seinen Charity–Einsatz den Award of Inspiration.