Für die Liebe: Claudelle Deckert legt Drehpause bei «Unter uns» ein

Auszeit für die Schauspielerin Claudelle Deckert (48) in der RTL-Daily «Unter uns». Wie der Sender bekannt gab, legt das Schillerstrasse-Urgestein eine Drehpause bis September ein. Der Grund: das private Glück. Sie freue sich auf ganz viel Zeit mit ihrem Ehemann, PR-Manager Peter Olsson, dem sie letztes Jahr das Jawort gab, heisst es in der Mitteilung. «Ich liebe meinen Job bei ‹Unter uns›, aber man entwickelt mit über 40 ein anderes Bewusstsein und ab und an brauche ich mal eine Pause, um den Kopf frei zu kriegen und mich anderen Dingen widmen zu können», erklärt Deckert.