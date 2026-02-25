Für die Promis wird es ernst: Die «Let's Dance»-Proben haben begonnen

14 Promis wollen es wieder einmal wissen: Am 27. Februar startet die 19. Staffel der RTL–Show «Let's Dance». Für die Stars, die sich in der Tanzsendung beweisen wollen, haben die intensiven Proben für die erste Bewährungsprobe am Freitag begonnen.
«Sehr viele Eindrücke, viel getanzt und viel geschwitzt, hat richtig Spass gemacht», schrieb etwa Tokio–Hotel–Drummer Gustav Schäfer (37) am Dienstag in einer Instagram–Story über seinen ersten Trainingstag. Es sei eine coole Truppe und alles sei heile geblieben. «Fitting war auch lustig, Leute, das wird was.» Auch an diesem Mittwoch meldete sich der Musiker in einer Story zu Wort und verriet, dass zehn Stunden Training vor ihm liegen. Ob er sich alles aus dem intensiven ersten Tag gemerkt habe, werde sich erst noch herausstellen.
Als «intensiv, wunderschön, anstrengend und einfach toll» beschrieb auch Sänger Ross Antony (51) den ersten Tag. In einem Instagram–Clip erklärte er: «Wir fühlen uns jetzt schon wie eine grosse Familie. Wir haben die Choreographie schon einstudiert, jetzt müssen wir das alles nur verschönern.»
Emotional und körperlich: So anstrengend sind die «Let's Dance»–Proben
Ex–«Princess Charming» Vanessa Borck (29) hatte bei den ersten Proben «einen emotionalen Moment», wie sie ihren Instagram–Followern verriet. «Ich vergleiche mich die ganze Zeit, das ist so schlimm.» Sie denke, die anderen seien viel besser als sie, weshalb sie kurz geweint habe. «Aber es wird schon alles.» An Tag zwei gab es bereits ein Update: «Mir geht es mental viel besser und ich habe jetzt wieder ganz viel Motivation.»
Sängerin Anna–Carina Woitschack (33) berichtete vor dem Training an Tag zwei in einer Instagram–Story von ihrem Muskelkater. «Aber genau so muss das wohl sein. Heisst immerhin, dass wir gestern alles gegeben haben.» Komiker Simon Gosejohann (50) kam nach dem ersten «Let's Dance»–Tag zu folgender Weisheit: «Tanzen hat ziemlich viel vom Saufen. Der Grund: weil ich hier gerade total verkatert liege, ich bin fix und alle», erklärte er in einer Story. «Und: wie beim Saufen, einfach weitermachen. Und: Beim Tanzen muss man öfter auch mal einen heben. Irgendwann bin ich vielleicht stark und routiniert genug.»
Ebenso mit auf dem Parkett sind Schauspielerin Esther Schweins, Moderatorin Sonya Kraus, No Angel Nadja Benaissa, «GZSZ»–Star Jan Kittmann, Rapper Milano, Sportler Joel Mattli, Fitness–Influencer Willi Whey, Model Betty Taube und Influencerin Bianca Heinicke. Am Freitag zeigt RTL um 20:15 Uhr wie gewohnt «Let's Dance – Wer tanzt mit wem? – Die grosse Kennenlernshow» (auch bei RTL+).