Für die Promis wird es ernst: Die «Let's Dance»-Proben haben begonnen

Sängerin Anna–Carina Woitschack (33) berichtete vor dem Training an Tag zwei in einer Instagram–Story von ihrem Muskelkater. «Aber genau so muss das wohl sein. Heisst immerhin, dass wir gestern alles gegeben haben.» Komiker Simon Gosejohann (50) kam nach dem ersten «Let's Dance»–Tag zu folgender Weisheit: «Tanzen hat ziemlich viel vom Saufen. Der Grund: weil ich hier gerade total verkatert liege, ich bin fix und alle», erklärte er in einer Story. «Und: wie beim Saufen, einfach weitermachen. Und: Beim Tanzen muss man öfter auch mal einen heben. Irgendwann bin ich vielleicht stark und routiniert genug.»