Für die Queen? Harry und William arbeiten an ihrer Versöhnung

Familienzusammenführung zum Platinjubiläum der Queen

In wenigen Tagen werden die beiden royalen Paare wieder zusammentreffen. Zu den Feierlichkeiten zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) reisen Prinz Harry und Herzogin Meghan zusammen mit ihren Kindern Archie (3) und Lilibet (11 Monate) nach Grossbritannien. Die mehrtägigen Hauptfeierlichkeiten beginnen am 2. Juni mit der «Trooping the Colour»-Parade. Bei der Traditionsveranstaltung werden Prinz Harry und Herzogin Meghan aber wohl nicht auf dem Balkon des Buckingham Palastes stehen. Sie könnten aber laut «People»-Magazin in anderer Funktion bei «Trooping the Colour» in Erscheinung treten, beispielsweise in einer Kutsche bei der Parade.