Für diese Talente war «The Voice Kids» ein Sprungbrett

Mit «Control» landete sie 2020 dann einen Hit, der ihr über die deutschen Landesgrenzen hinaus zu Ruhm verhalf. Neben ihren Charterfolgen hierzulande durfte sich die Hamburgerin auch über den Goldstatus ihres Songs in Belgien, Frankreich, Niederlande, Norwegen und Italien freuen. Ausserdem trat sie 2021 unter anderem mit Sam Smith bei einem Streamingkonzert in den Abbey-Road-Studios sowie in der US-Show «The Late Late Show with James Corden» auf. 2021 veröffentlichte sie ausserdem ihre Singles «Girls Like Us» und «Love Me Now» mit dem internationalen DJ Kygo (30).