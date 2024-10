Für diesen Film wird «The Crown»-Star Matt Smith zum Action-Punker

In den ersten beiden Staffeln der Erfolgsserie «The Crown» warf er sich derweil in den royalen Zwirn des jungen Prinz Philip (1921–2021). Ebenfalls blaues Blut hat er seit 2022 im «Game of Thrones»–Ableger «House of the Dragon», in dem er den kriegerischen Prinzen Daemon Targaryen darstellt. Immerhin: An eine blonde Mähne, wenn auch nicht also Iro drapiert, konnte er sich dank der HBO–Serie schon gewöhnen.