Für diesen Stargast unterbricht Justin Timberlake Konzert in New York

Wie wird es mit der Tour weitergehen?

Unklar ist derzeit, wie Timberlakes Tour in rund einem Monat ablaufen wird. Der Grund: Am Tag seines Gerichtstermins am 26. Juli sowie einen Tag danach stehen für ihn eigentlich zwei Konzerte in der polnischen Stadt Krakau an. Einem Bericht von CNN zufolge sei es jedoch möglich, dass Timberlake den Gerichtstermin per Videoschalte wahrnimmt, damit keines seiner Konzerte ausfällt.