Für drei Shows: AC/DC kommen wieder nach Deutschland

Die australische Kultband AC/DC kommt auch 2025 nach Deutschland. Wie nun bekannt gegeben wurde, setzen die Musiker ihre «Power Up»–Tour im Sommer mit Europa–Konzerten fort. Die deutschen Fans dürfen sich dabei auf drei Shows freuen: Am 30. Juni gastiert die Band im Berliner Olympiastadion, am 8. Juli im Open Air Park Düsseldorf und am 17. August in Karlsruhe (Messe / Peter–Gross–Bau Areal).