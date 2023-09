Neues Weltraum-Projekt in London

Für einen Flug zum Mond würde Tom Hanks sogar Toiletten putzen

Tom Hanks ist spätestens seit seiner Rolle im Kultfilm «Apollo 13» grosser Fan von Weltraum–Missionen. In einem Interview erklärt er nun, dass er für die Teilnahme an einem Flug zum Mond sogar die Toiletten an Bord eines Raumfahrzeuges putzen würde.