Für Eltern erklärt: Wie funktioniert eigentlich Discord?

Welche Risiken es geben kann

Wie bei vielen sozialen Plattformen gibt es auch bei Discord Risiken, über die Eltern informiert sein sollten. Besonders auf öffentlichen Servern können Kinder und Jugendliche mit Menschen in Kontakt kommen, die sie nicht persönlich kennen. Experten weisen darauf hin, dass unerwünschte Kontakte, Mobbing oder im schlimmsten Fall Grooming–Versuche möglich sind – also der Versuch, Vertrauen zu Minderjährigen aufzubauen, um sie später auszunutzen.