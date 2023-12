Für Felix Lobrecht ging es aus der Psychiatrie auf den roten Teppich

«Zuspruch ist mir halt wichtig, weil ich halt einfach, so stumpf es klingt, in meinem Leben nicht gelernt hab, so was wie 'ne Selbstgenügsamkeit zu entwickeln, dass ich mir selber ausreiche, ohne Bestätigung von aussen, um mich gutfühlen zu können», so Lobrecht. Dinge wie «Zuneigung» und «Bestätigung» seien für ihn «immer an Leistung geknüpft. Man muss irgendwas dafür tun, dass andere Leute einen wertschätzen, cool finden, mögen, was auch immer.»