Für grosse Gruppen kochen: Rezepte für die nächste Dinner-Party

Blumenkohl in kleine Röschen zerteilen, Paprika halbieren, Kerngehäuse und Samen entfernen, dann in Stücke schneiden. Optional für das Topping ein Viertel von 1 Paprikaschote in Streifen schneiden und in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten. Zwiebeln häuten und achteln, Knoblauch häuten und mit einem Löffel leicht flach drücken.