Für Harry vorgesehen? König Charles vergibt Militärtitel an William

Ernennung von William als Demütigung für Harry?

Bereits im August 2023 gab der Palast bekannt, dass nicht Harry, sondern William der Ehrenoberst des Army Air Corps wird. Doch in der letzten Woche wurde das Thema virulent. Denn der Termin für die Übergabezeremonie wurde an dem Tag kommuniziert, an dem Harry in London war.