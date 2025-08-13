Für ihr Netflix-Special: Beyoncé erhält ihren ersten Emmy

Beyoncé ist noch in zwei weiteren Kategorien nominiert

Für Beyoncé könnte es nicht bei diesem Emmy bleiben: Die dreifache Mutter ist ausserdem in den Kategorien «Herausragende Regie für ein Varieté–Special» (gemeinsam mit Alex Rudzinski) sowie «Herausragendes Varieté–Special (Live)» nominiert. In letzterer tritt sie gegen ihren Ehemann Jay–Z (55) an, der für seine Arbeit an der Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show mit Kendrick Lamar (38) ins Rennen geht.