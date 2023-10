Für ihre Modemarke: Kim Kardashian präsentiert Nippel-BH

«Deshalb stelle ich einen brandneuen BH mit eingebauten Brustwarzen vor, damit Sie, egal wie heiss es ist, immer kalt aussehen», kommentiert sie mit Zeigestock ein Bild des BHs an der Wand. Auf dem Schreibtisch sitzend ergänzt sie: «Manche Tage sind hart, aber diese Nippel sind noch härter. Und im Gegensatz zu den Eisbergen gehen sie nirgendwo hin». Zum Abschluss präsentiert Kardashian ohne Shirt den BH, der ab kommenden Dienstag erhältlich sein wird, noch einmal in voller Pracht und mit wehendem Haar. Dass das Thema Klima in dem Clip aufgegriffen wird, hat auch noch einen anderen Grund: Zehn Prozent des Umsatzes aus dem Verkauf sollen als Spende an die Umweltschutzorganisation «1 Percent for the Planet» gehen.