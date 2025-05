Für immer der eigene Stuntman: Die schwersten Unfälle von Jackie Chan

Seit Kindesbeinen an steht, springt und turnt Jackie Chan (71) nun schon vor der Kamera. Sein erstes Engagement ist auf das Jahr 1962 in «Big and Little Wong Tin Bar» zurückzuführen, der Star war damals gerade einmal sieben Jahre alt. In der Gegenwart zählt Chan inzwischen 71 Lenze, von seinem jugendlichen Tatendrang hat er aber kein bisschen eingebüsst. Im Gegenteil, im dazugehörigen Interview zu seiner Titelstory im Magazin «Haute Living» beteuert er, bis in alle Ewigkeit sein eigenes Stuntdouble bleiben zu wollen.