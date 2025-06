«Für immer»: Gina Schumacher teilt Liebeserklärung für ihren Ehemann

Hochzeit im September 2024

Gina Schumacher und Iain Bethke sind seit September 2024 verheiratet, zuvor waren sie sieben Jahre liiert. Die Hochzeit fand auf dem Ferienanwesen der Familie Schumacher in den Bergen Mallorcas bei Port d'Andratx statt. Kennengelernt haben sich die beiden über ihre gemeinsame Leidenschaft für Pferde: Die 28–Jährige ist leidenschaftliche Westernreiterin, ihr Partner war früher Springreiter. Gemeinsam wohnt das Paar in den USA auf einer Pferderanch in Texas.