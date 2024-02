Für Krebsbehandlung? König Charles III. ist zurück in London

Nachdem er sich zuletzt auf seinem Landsitz in Sandringham erholt hatte, ist König Charles III. (75) jetzt nach London zurückgekehrt. Britische Medien wie «The Sun» zeigten Bilder des Monarchen in der britischen Hauptstadt. Zusammen mit Königin Camilla (76) kam er mit dem Auto an seinem Dienstsitz Clarence House an. Charles winkte laut Medienberichten aus dem Wagen lächelnd zahlreichen Passanten zu. Zuvor war das Königspaar mit dem Hubschrauber beim Buckingham Palace gelandet.