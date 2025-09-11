Für kurze Zeit: Elon Musk verliert Titel als reichster Mensch der Welt

Wird Elon Musk zum ersten Billionär der Geschichte?

Und ein Ende scheint nicht erreicht zu sein. Erst vor wenigen Tagen hatte es Berichte gegeben, wonach Elon Musk der erste Billionär der Welt werden könnte. Tesla hatte zuvor laut CNN ein umfangreiches neues Vergütungspaket für seinen CEO vorgestellt. Dieses soll ihm zusätzliche Tesla–Aktien gewähren. Allerdings würde er dieses Paket nur erhalten, wenn der Wert der Tesla–Aktie in den kommenden Jahren deutlich steigt.