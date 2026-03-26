Für «Let's Dance»: Ross Antony trennt sich von seinem Bart

Tänzer Joel Mattli: «Ein halbes Leben jünger»

Mit–Kandidat Joel Mattli (31) kommentiert das Bild mit einem lachenden Emoji und sagt: «So hab ich dir als Teenager im Dschungel zugeschaut». Er findet, Ross Antony sieht «direkt ein halbes Leben jünger» aus. Dazu fügt er ein Baby–Emoji an. Die Fans sind begeistert: «Beides steht dir wirklich sehr gut, du kannst wirklich alles tragen», findet eine Userin, «Steht dir beides sehr gut», findet eine andere. «Ohne sieht besser und viel jünger aus», kommentiert jemand anderes.