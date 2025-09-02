Für Liebes-Auftritt: Kaia Gerber trägt transparentes Spitzenkleid

Laut «People» wurde das Model mit Lewis Pullman, der aus Filmen wie «Thunderbolts*» oder «Top Gun: Maverick» bekannt ist, gemeinsam auf seiner Geburtstagsfeier gesehen. Die beiden hätten sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt, heisst es. «Alle sagen, dass die Chemie zwischen Kaia und Lewis stimmt und sie liebt es, wie bodenständig und authentisch er ist», sagte ein Insider. Im Juni hiess es dann, die beiden seien knutschend bei einem Konzert gesichtet worden.