Für Markus Söder bieten ARD und ZDF zu viel Unterhaltung

Komiker lieber bei Privatsendern

«Zu ihrem Auftrag gehört in gewissem Umfang Unterhaltung - aber nicht alles», erklärt Söder im Gespräch mit der Wochenzeitung «Die Zeit». Komiker seien etwa «bei einem Privatsender genauso gut aufgehoben». Ausserdem könne man sich «darüber streiten, ob die ARD den hundertsten Degeto-Spielfilm braucht, wie ,Glück am Wörthersee' oder so ähnlich».