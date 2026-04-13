«Für mich war ‹Kommissar Rex› der erste Superheld»

Eine Serie, die seine Kindheit geprägt hat

Seine Verbindung zu «Kommissar Rex» reicht bis in die Kindheit zurück. Schon damals gehörte Rex für ihn zum festen Fernsehprogramm. «Für mich war das so der erste Superheld auf eine gewisse Art», erinnert sich Brückner. Während Comicfiguren für viele Gleichaltrige Vorbilder waren, habe ihn vor allem der Schäferhund beeindruckt. «Als Kind kannte ich Spider–Man noch nicht. Aber da war dieser Hund – und der hatte halt Superkräfte in meinen Augen.»