Ein Sport für jede Altersgruppe, der zudem gut für Muskulatur, Knochen und Gelenke ist sowie die Natur miteinschliesst? All das vereint Nordic Walking. Das schnelle Gehen mit den Walkingstöcken ist derzeit besonders beliebt. Was die Sportart so besonders macht und worauf Anfänger achten sollten, verrät Dr. Martin Rinio, Facharzt für Orthopädie, Chirurgie und Unfallchirurgie sowie ärztlicher Direktor der Gelenk-Klinik Gundelfingen, im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.