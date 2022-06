Auch Zeus‹ Götter-Kollegen haben in «Kaos» demnach so ihre Probleme. Sein einst zuverlässiger Bruder Hades (David Thewlis), Gott der Unterwelt, verliert heimlich die Kontrolle über sein Gebiet. Es gibt einen Rückstau an Toten, die dadurch unruhig werden. Hera (Janet McTeer), die Königin der Götter, übt auf ihre ganz eigene Weise die Herrschaft über die Erde - und über Zeus - aus. Aber ihre Macht und Freiheit werden durch Zeus› wachsende Paranoia bedroht. Zeus' rebellischer Sohn Dionysos (Nabhaan Rizwan) gerät ebenfalls ausser Kontrolle und befindet sich auf einem kosmischen Kollisionskurs mit seinem Vater.