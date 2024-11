Für neuen Film: Matt Damon und Ben Affleck lassen sich Bart wachsen

Von langjährigen Freunden zu Geschäftspartnern

Seit 2022 produzieren Damon und Affleck mit ihrer gemeinsamen Firma «Artists Equity» zahlreiche Filmprojekte – so auch den Krimi «RIP». «Wir haben jetzt acht Filme in ein paar Jahren gemacht, und dies ist unsere erste Partnerschaft mit Netflix, also sind wir gerade dabei, das auszuarbeiten», erklärt Ben Affleck. Neben Damon und Affleck in den Hauptrollen wird Joe Carnahan (55) Regie führen. Details zur Handlung sind bislang aber noch nicht bekannt. Dennoch teasert Affleck schon jetzt voller Vorfreude an: «Aber wir sind alle sehr aufgeregt, wir haben eine grossartige Besetzung und wir freuen uns wirklich sehr darauf, dass der Film herauskommt.»