Für Oasis? Noel Gallagher arbeitet an neuer Musik

Dass ausgerechnet er den Preis erhält, obwohl er lange keine neue Musik herausgebracht hat, nimmt der Musiker mit typisch trockenem Humor: «Ich habe seit zwei Jahren keinen Song geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, wie ich damit durchgekommen bin, aber ich nehme es an.» Die Auszeichnung basiert auf Verkaufszahlen, und da kann Gallagher durchaus punkten: «Wir haben letztes Jahr eine Million Platten verkauft. Dafür mussten wir nicht mal von der Couch aufstehen, und ich bin mir nicht sicher, ob es einen Songwriter gibt, der das toppen kann.» So ganz stimmt das allerdings nicht: Schliesslich hatten Oasis den erneuten Hype um ihre Band vor allem ihrer spektakulären «Live '25»–Reunion zu verdanken.