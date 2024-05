«Für Peter und mich»: Yvonne Woelke kauft neue Wohnung in Berlin

Am Rande des Dschungelcamps 2023 sollen Yvonne Woelke (42) und Peter Klein (57) in Australien eine Affäre begonnen haben. Bis heute bestreiten die Schauspielerin und die Reality–TV–Bekanntheit die Liaison. Dass die beiden viel Zeit miteinander verbringen, ist aber längst kein Geheimnis mehr. Jetzt verrät Woelke der «Bild»–Zeitung: «Ich habe eine Wohnung gekauft. 65 Quadratmeter am Ku'damm in Berlin. Für Peter und mich! Immer wenn er in Deutschland ist, kann er hier übernachten.»