Für Reese Witherspoon ist Will Ferrell der «Sexiest Man Alive»

«Tight Pants»–Auftritt bleibt in Erinnerung

Nicht nur Ferrells Ankündigung seiner erneuten Kandidatur und Witherspoons Votum dürften die «People»–Redaktion gehörig unter Druck setzen. Aufmerksame Beobachter von Ferrells Film–Karriere sehen in der teils subtilen, teils offensichtlichen Sexiness, die er in seinen Rollen anlegt, gewichtige Argumente für Ferrell als nächsten Coverboy. So liess er bereits als Womanizer in «The Ladies Man» Frauenherzen höher schlagen, zeigte sich als «Buddy – Der Weihnachtself» in körpernahen Strumpfhosen und schoss mit seinem Auftritt in hautengen «Tight Pants» im Rahmen der Jimmy–Fallon–Latenight den Vogel ab. Daran dürfte die «People»–Redaktion mit Ferrell als Nachfolger von George Clooney (63) und Co. nicht länger vorbeikommen.