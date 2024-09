Für Regina Halmich ist Raab «ein unglaublich schlechter Verlierer»

Auf die «boxerische Überlegenheit» kommt es an

Raab spielt damit im Vorfeld des Kampfes und hat sich gerade erst auf Instagram beim Boxtraining mit Fitness–Queen Pamela Reif (28) gezeigt – in einem offensichtlichen Fatsuit. Dass er angeblich so ausser Form wie in dem Video auftaucht, glaubt wohl niemand, auch Halmich nicht. «Meine boxerische Überlegenheit, die Schnelligkeit und die Erfahrung werden den Ausschlag geben», erklärt sie der Zeitung. «Aber Stefan Raab ist sehr ehrgeizig und ein unglaublich schlechter Verlierer. Es liess ihm keine Ruhe, dass ich ihn schon zwei Mal besiegt habe.»