Für Robert Enkes Witwe Teresa ist sein Geburtstag wichtiger

«Früher dachte ich oft daran, was ich zu dem oder dem Zeitpunkt an dem Tag gemacht habe», erklärt Enke. Heute könne sie sagen: «Die Geburtstage sind für mich wichtiger und schöner.» Sein Todestag habe hingegen für sie «keine Wichtigkeit. Das war früher so, doch inzwischen habe ich das vielleicht auch aus Selbstschutz abgelegt.»