Für seine neue Show: Stefan Raab schmeisst RTL-Programm um

Stefan Raab (58) wird kommende Woche gleich dreimal im RTL–Programm zu sehen sein. Seine «Stefan Raab Show» soll in mehreren Mini–Ausgaben ausgestrahlt werden, wie ein Instagram–Clip verrät.
«Chef will mehr Sendezeit»
In dem Video schmeisst Raab in einer Konferenz den RTL–Sendeplan munter um und verschiebt auf einer Tafel die Sendungen, um für sein neues Format Platz zu machen. Am Ende des Clips wird erklärt, dass die «Stefan Raab Show» nächsten Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, live um 20:15 Uhr auf Sendung geht. Dazu heisst es: «Wenn der Chef mehr Sendezeit wünscht, bekommt er die auch.»
Auf seine Sendung «Du gewinnst hier nicht die Million», die zuletzt im Juni lief, folgt jetzt «Die Stefan Raab Show». Zunächst wurde verkündet, dass das Live–Format am Dienstag, 16. September, um 20:15 Uhr bei RTL starten wird, weshalb die erste Folge von «Das Sommerhaus der Stars» erst um 20:30 Uhr zu sehen ist. Dasselbe gilt nun auch für den Mittwoch, wo eine weitere «Sommerhaus»–Folge erst um 20:30 Uhr gezeigt wird. Am Donnerstag muss hingegen «Was verdient Deutschland? Das grosse Gehaltsranking» mit Steffen Hallaschka (53) für 15 Minuten verschoben werden.
Nur der Montag sowie der Freitag bleiben kommende Woche von der Raab–Änderung verschont. Dort wartet zum einen zur Primetime eine neue Ausgabe von «Wer wird Millionär?» mit Günther Jauch (69) (15. September), zum anderen startet «Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands» (19. September) in die zehnte Staffel.
Was in der neuen Sendung von Stefan Raab passiert und wie die weiteren Sendetermine aussehen, ist noch nicht bekannt. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de sollen die 15–minütigen Ausgaben wohl eine einmalige Sache sein. Danach solle «Die Stefan Raab Show» ab dem 24. September mittwochs ab 20:15 Uhr laufen.