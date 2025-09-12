Für seine neue Show: Stefan Raab schmeisst RTL-Programm um

Auf seine Sendung «Du gewinnst hier nicht die Million», die zuletzt im Juni lief, folgt jetzt «Die Stefan Raab Show». Zunächst wurde verkündet, dass das Live–Format am Dienstag, 16. September, um 20:15 Uhr bei RTL starten wird, weshalb die erste Folge von «Das Sommerhaus der Stars» erst um 20:30 Uhr zu sehen ist. Dasselbe gilt nun auch für den Mittwoch, wo eine weitere «Sommerhaus»–Folge erst um 20:30 Uhr gezeigt wird. Am Donnerstag muss hingegen «Was verdient Deutschland? Das grosse Gehaltsranking» mit Steffen Hallaschka (53) für 15 Minuten verschoben werden.