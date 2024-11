Für Siegerin Nicole ist der ESC «nur noch laut, schrill und bizarr»

Sie singen in dem neuen Song über «Ein bisschen Frieden» auch: «Es sprach den Menschen aus dem Herzen und das ist nicht so leicht.» Bekommen Sie heute noch viele Reaktionen auf das Lied?

Nicole: Ja, dieses Lied wird seine Aktualität und seine Botschaft nie verlieren. Irgendwo auf der Welt wird es immer Krieg geben. Man muss nur die Nachrichten verfolgen, Ukraine, Russland, Israel. Das erfüllt einen mit Ohnmacht. Als ich vor 42 Jahren in Harrogate auf der Bühne gesessen habe, hatte ich einen Hocker, eine weisse Gitarre und ein Friedenslied, mehr nicht. Aber es hatte die Kraft, 750 Millionen Menschen aus dem Herzen zu sprechen. Das ist nicht so leicht, wie ich in «Ich gratuliere mir» singe. Es hat sie tief berührt und es erreicht sie auch heute noch. Bevor ich das Lied bei jedem Konzert gegen Ende anstimme, erzähle ich dem Publikum gerne, was damals passiert ist. Es war ja nicht nur der erste Sieg für Deutschland, die zweite Sensation waren die zwölf Punkte aus Israel an ein deutsches Mädchen mit einem Friedenslied. Die Einladung nach Israel, um dort für die Soldaten zu singen, das Bild, wie sie ihre Waffen auf den Boden legten und mir lauschten, das kriegst du nicht mehr aus dem Kopf und auch nicht aus dem Herzen. Da habe ich gespürt, dass dieses Lied so eine Magie hat, Menschen miteinander zu verbinden, egal, welcher Herkunft sie sind und welche Geschichte sie haben. Solche Lieder findest du nicht so oft.