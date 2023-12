Für Silvester: Kreative Cocktails für die Party zum Jahreswechsel

Ob für einen gemütlichen Abend zu zweit, in geselliger Runde mit Raclette oder für die grosse Party mit Freunden: Der richtige Cocktail darf am Silvesterabend nicht fehlen, schliesslich muss auf das neue Jahr 2024 angestossen werden. Matthias Knorr, Inhaber und Geschäftsführer der Barschule München, hat im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news Rezepte für leckere Aperitifs vorgestellt – inklusive alkoholfreier Alternative.