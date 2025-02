Für Singles und Pärchen: Filme und Serien zum Valentinstag

Hier scheint sich ein neuer Trend abzuzeichnen. Denn 2024 sind noch zwei weitere Filme erschienen, in denen sich eine Frau in einen jüngeren Mann verliebt. In «A Family Affair» verliebt sich Nicole Kidman (57) in den Chef (Zac Efron, 37) ihrer Tochter (Joey King, 25). Laura Dern (58) und Liam Hemsworth (35) lernen sich in «Lonely Planet – Liebe in Marokko» bei einem Schreib–Retreat kennen und lieben.