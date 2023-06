Der legendäre rote Badeanzug, in dem die kanadische Schauspielerin Pamela Anderson (55) in der US-Serie «Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu» (1989-2001) zu sehen war, ist künftig in Deutschland zu bestaunen. Genauer gesagt im BikiniARTmuseum (BAM), dem ersten internationalen Museum für Bademode und Badekultur in Bad Rappenau, Baden-Württemberg. Denn die dortigen Bieter erhielten bei der Versteigerung des Spezialauktionshauses «Heritage» am Wochenende den Zuschlag für das Kultobjekt.