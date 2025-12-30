Für Weihnachtsschicht im Stadion: Taylor Swift gibt Mega-Trinkgeld

Erst danach habe sie das Geld gezählt, das Swift ihr überreichte: 600 Dollar. Sie habe dann sofort vor Rührung angefangen zu weinen. Zuhause wolle sie einen der Scheine in Ehren halten, weshalb sie ihn eingerahmt habe. Aber auch das restliche Geld warte noch auf seinen Einsatz: «Ich habe immer noch nichts davon ausgegeben.» Sie wolle «die Geschichte mit Menschen teilen, die sie genauso wertschätzen werden wie ich», betonte Robyn. Deshalb veröffentliche sie die Geschichte in einer Swift–Fangruppe. «Taylor und Travis sind unglaublich nette Menschen. Das stimmt wirklich, sie sind einfach unglaublich nette Menschen.»