Für «Wicked»-Verfilmung: Peter Dinklage wird zum Ziegenmann

Darum geht es in «Wicked»

«Wicked» erzählt wie die Broadway–Vorlage die Vorgeschichte der bösen Hexe des Westens – die Hauptschurkin in «Der Zauberer von Oz». Pünktlich zum Super Bowl gewährte bereits ein erster Trailer einen Blick auf die Verfilmung: Darin kommt die spätere Hexe (Erivo) in der Glizz Hexenschule an – damals noch unter dem Namen Elphaba bekannt. Dort erschreckt sie die anderen Schülerinnen und Schüler jedoch aufgrund ihrer grünen Hautfarbe. An der Schule freundet sich die Aussenseiterin mit Glinda (Grande) an, die spätere gute Hexe des Südens im Oz–Universum.