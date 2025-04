«Furchtbare Schmerzen»: Oberschenkelhalsbruch bei Jean Pütz

Pütz erzählt in dem Video weiter, dass seine Grossmutter in den 80er Jahren an einem Oberschenkelhalsbruch gestorben war, weil es damals noch nicht die richtige Therapie für sie gegeben habe. Er selbst kam ins Krankenhaus und wurde «hervorragend» von einem Fachmann operiert. Mit der anschliessenden Behandlung in der Klinik war der deutsch–luxemburgische Wissenschaftsjournalist aber offenbar weniger zufrieden. Er fühlte sich «entmündigt», sagt er. Seine eigenen Medikamente, die er gegen Bluthochdruck einnimmt, seien im Krankenhaus durch andere ersetzt worden, erzählt er unter anderem.