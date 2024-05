«Furiosa»-Premiere in Cannes: Glamour-Auftritt von Anya-Taylor Joy

«Furiosa: A Mad Max Saga» erhält achtminütige Standing Ovations

Neben den Erwähnten schritten auch die prominenten Jurymitglieder Eva Green (43) und «Barbie»–Regisseurin und Jurypräsidentin Greta Gerwig (40) über den roten Teppich an der Croisette. Für Millers Werk, das die Vorgeschichte der in «Mad Max: Fury Road» von Charlize Theron (48) gespielten Figur Imperator Furiosa erzählt, gab es im Anschluss exakt sieben Minuten und 50 Sekunden Beifall im Festival–Palais. «Danke sehr. Wir haben sehr hart an diesem Film gearbeitet und es ist sehr interessant zu sehen, was Sie davon halten», erklärte Regisseur Miller, der alle bisherigen «Mad Max»–Teile inszeniert hat, nach der Vorführung.