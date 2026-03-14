Fürst Albert feiert Auftritt mit Charlène und seinen Geburtstag

Fürst Albert von Monaco (68) hat gerade einiges zu feiern. Am Vorabend seines 68. Geburtstags nahm er zusammen mit Ehefrau Charlène (48) an der «Provale Solidarité»–Charity–Gala in Paris teil. Die 48–Jährige bezauberte bei dem Auftritt am Freitagabend in einem dunklen, mit Kristallen verzierten Kleid von Oscar de la Renta, das bis auf den Boden reichte. Ihre blonden Haare trug Charlène von Monaco bis auf eine Strähne nach hinten frisiert.