Fürst Albert II. schickt König Charles III. rührende Zeilen

Auf dem offiziellen Facebook–Account des monegassischen Palasts gibt es diese in französischer und englischer Ausführung zu lesen. An König Charles gerichtet heisst es darin: «Eure Majestät, in dieser schwierigen Zeit möchte Ihnen meine Familie ihre volle Unterstützung zusichern. Ihr Wille und Mut sowie Ihre Offenheit waren schon immer eine Quelle der Inspiration. Ich bin mir sicher, dass Sie dieselbe Tapferkeit während dieser Herausforderung zeigen werden. Meine Familie, die Menschen von Monaco und ich senden Ihnen, Ihrer königlichen Familie sowie Ihren Liebsten unsere wärmsten Gedanken und Gebete.»