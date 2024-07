Fürst Albert und Co.: Diese Royals nahmen an Olympischen Spielen teil

Hubertus, Prinz zu Hohenlohe (65), hat eine erfolgreiche Karriere als Skirennläufer hinter sich – und das über drei Jahrzehnte. Er vertrat sein Geburtsland Mexiko 1984 in Sarajevo, 1988 in Calgary, 1992 in Albertville, 1994 in Lillehammer, 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi teil.