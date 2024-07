Fürst Albert und Fürstin Charlène: Ihre besondere Beziehung zu Olympia

Ihre olympische Vergangenheit

Schon Fürst Alberts II. Grossvater mütterlicherseits gewann mehrfach bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille im Rudern für die USA. Albert vertrat vor seiner Thronbesteigung sein Fürstentum ganze fünf Mal als Bobfahrer bei Winterspielen: 1988 in Calgary, 1992 in Albertville, 1994 in Lillehammer, 1998 in Nagano und 2002 in Salt Lake City. Für eine Medaille reichte es nie. Albert II. ist seit 1985 Mitglied des IOC sowie seit 1994 Vorsitzender des Nationalen Olympischen Komitees von Monaco. Seine Ehefrau Fürstin Charlène, geborene Charlene Wittstock, ist ebenfalls ehemalige Olympionikin. Die Südafrikanerin nahm an den Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney teil und wurde im Team Fünfte in der 4–mal–100–Meter–Staffel.