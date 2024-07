Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco feiern 13. Hochzeitstag

Hand in Hand vor dem Hochzeitstag

Auch wenige Tage vor ihrer Veilchenhochzeit zeigte sich das Paar, dem schon zahlreiche Ehekrisen nachgesagt wurde, vertraut in der Öffentlichkeit. Am 26. Juni schritten Albert und Charlène Hand in Hand zur Verkündung der monegassischen Teilnehmer bei den Olympischen Sommerspielen in Paris (26. Juli bis 11. August).