Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco feiern den Rosenball

Eröffnet wurde der alljährliche Ball mit dem tropischen Motto von Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco. Sie zog dabei in einem asymmetrischen Kleid mit grüner Spitze von Dolce & Gabbana die Blicke auf sich. Er erschien in einem schwarzen Anzug mit einem Einstecktuch in derselben Farbe wie das Kleid seiner Frau. Den Fischerhut im Hawaiihemd–Print, den der Fürst während eines Fotoshootings in der Hand hielt, setzte er allerdings nicht auf.