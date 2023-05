Fürst Rainier III. von Monaco wäre 100 geworden: So reich, so traurig

Doch die Schwierigkeiten wurden nicht weniger. Nun hatte er den schwerreichen griechischen Reeder Aristoteles Onassis (1906-1975) im Nacken, der in Monaco investiert und die Aktienmehrheit an der Société des bains de mer (SBM) hatte. Damit gehörten ihm das Spielkasino und fast alle Luxushotels. Onassis sorgte sich um sein Investment, denn Rainier war immer noch nicht verheiratet und hatte keine Erben: Bis 2002 galt der Vertrag von 1918, dass das Fürstentum an die französische Republik fällt, wenn es keinen Thronerben gäbe. Rainier musste also verheiratet werden. Und zwar so, dass die Welt aufhorcht und Monaco in neuem Glanz erstrahlt. Am besten mit einem Hollywood-Star ...