Fürstenfamilie von Monaco: Eleganter Auftritt - mit wildem Detail

Wilder Print unter schlichter Hülle

Während der Fürst und die beiden Kinder auf bewährte Eleganz in Dunkelblau, Dunkelgrau und Schwarz setzten, stach Charlène mit ihrer Garderobe deutlich heraus. Die gebürtige Südafrikanerin wählte einen grauen Wollmantel von Dolce & Gabbana, der laut dem Account «Royal Fashion Police» rund 3.450 Euro kostet. In dem Post fällt ein Detail an dem Kleidungsstück besonders ins Auge: Von aussen wirkt der Mantel zurückhaltend und klassisch, doch das Innenfutter hat es in sich. Ein auffälliger Animal Print blitzte unter dem guten Stück hervor – ein überraschendes Detail.